Covid-19: Aktuell sieben Infizierte in Vorarlberg

In Vorarlberg ist die Zahl der Corona-Infizierten leicht gestiegen.

917 Personen wurden mit Stand Dienstagmorgen in Vorarlberg bisher positiv auf das Coronavirus getestet. Eine Person mehr als noch am Vortag. Bei dem Neuinfizierten handelt es sich um eine Person aus Lauterach.

In Vorarlberg gibt es somit noch sieben aktuell infizierte Personen. Dabei handelt es sich um drei junge Frauen (20-40 Jahre), eine ältere Frau (70+), einen Mann in mittlerem Alter (40-60) und zwei ältere Männer (70+).

Im Gegensatz zur vergangenen Woche gibt es in Vorarlberg wieder in allen vier Bezirken aktiv erkrankte Personen. In den Bezirken Bregenz, Dornbirn und Feldkirch sind es jeweils zwei Erkrankte, im Bezirk Bludenz einer.

91 der 96 Vorarlberger Gemeinden gelten derzeit als "coronafrei". Das heißt, in fünf Gemeinden gibt es noch aktiv erkrankte Personen. In Dornbirn sind es zwei Infizierte, ebenfalls zwei Infizierte gibt es derzeit in Feldkirch. In Bregenz, Lauterach und St. Gallenkirch wird jeweils ein aktiv Erkrankter verzeichnet.