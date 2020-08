Covid-19: Aktuell 25 aktiv Erkrankte in Vorarlberg

Nachdem am Montag in Vorarlberg zwei Corona-Neuinfektionen registriert wurden, ist die auch Zahl der aktiv Erkrankten wieder leicht gestiegen.

Am Montag wurden in Vorarlberg zwei Covid-Neuinfektionen verzeichnet. Eine Neuinfektion betrifft eine Person aus Dornbirn, die sich am Arbeitsplatz in der Schweiz angesteckt hat – eine Arbeitskollegin wurde dort positiv getestet. Eine weitere Neuinfektion ist in Schruns aufgetreten.