Covid-19: 720 aktiv positiv Getestete in Vorarlberg

In der Nacht auf Sonntag wurden in Vorarlberg 25 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet, womit die Gesamtzahl der aktiv positiven Fälle auf 720 steigt.

Während auf Sonntag 25 Neuinfektionen verzeichnet wurden, wird keine weitere Person als genesen geführt. Insgesamt 2801 positive Covid-19 Tests wurden bisher in Vorarlberg registriert. 2053 Menschen gelten bisher insgesamt in Vorarlberg als wieder genesen. Es kam ein weiterer Todesfall in Vorarlberg dazu, damit steigt diese Zahl auf 28.