Covid-19: 7-Tage-Inzidenz steigt auf 1287,7

Am Sonntag wurden in Vorarlberg 654 Neuinfektionen verzeichnet, die Zahl der aktiv positiven Fälle liegt bei 9229.

Stand Sonntag, 24 Uhr: Bis Sonntagmitternacht wurden in Vorarlberg 654 Corona-Neuinfektionen gemeldet, ebenfalls 412 Personen galten im selben Zeitraum als genesen. Damit sind aktuell 9229 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet. Das entspricht rund zwei Prozent der Gesamtbevölkerung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg auch am Sonntag wieder gestiegen und liegt bei 1287,7. Österreich-weit ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 1102,4 gestiegen.

Die Lage in den Spitälern

346 Todesopfer

Am Donnerstag sind drei weitere Person im Zusammenhang mit einer Coronainfektion verstorben. Am Freitag kam eine weitere Person noch dazu. Insgesamt sind 346 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.