Covid-19: 455 aktive Fälle in Vorarlberg

Am Montag waren Vorarlberg 27 Neuinfektionen zu verzeichnen. Demgegenüber stehen 31 Personen, die wieder als gesund gelten.

In Vorarlberg wurden bisher 1.659 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Davon sind 1.184 Personen wieder genesen, 20 Personen sind verstorben.

Am Montag wurden in Vorarlberg 27 neue Infektionen registriert. Da im Betrachtungszeitraum 31 Gesundmeldungen verzeichnet wurden, sind derzeit in Vorarlberg 455 Personen aktiv positiv.

Dornbirn mit den meisten Fällen

Der Bezirk Dornbirn verzeichnet derzeit die meisten aktiven Corona-Fälle (155). Danach folgen Bregenz (112), Feldkirch (98) und Bludenz (88).

In 50 der 96 Vorarlberger Gemeinden gibt es derzeit aktive Corona-Fälle. Die meisten davon in Dornbirn (75), Bregenz (45) und Lustenau (43).

15 Personen befinden sich aufgrund einer Covid-19-Infektion in Vorarlberg aktuell in Spitalsbehandlung, drei davon auf der Intensivstation.

Die am stärksten betroffenen Bezirke in Österreich:

563 Neuinfektionen in Österreich

563 neue Infektionen mit SARS-CoV-2 sind am Montag nach den Zahlen des Innenministeriums (Stand 9.30 Uhr) in den vergangenen 24 Stunden dazu gekommen. Bisher gab es in Österreich bei 1.458.095 eingemeldeten Tests 38.658 positive Ergebnisse. Das bedeutet, dass rund 2,65 Prozent der durchgeführten Tests eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigten. Derzeit gibt es 8.375 aktiv Infizierte in Österreich, 767 Patienten sind bisher gestorben, 29.516 gelten als genesen.

Damit sind im Schnitt der vergangenen sieben Tage 731 Neuinfektionen pro Tag in Österreich dazu gekommen. Mit Stand Montag wurden 13.412 Tests ins Elektronische Melderegister (EMS) eingemeldet - mehr als am Sonntag (rund 12.500), aber deutlich weniger als am Samstag (18.000).

Derzeit befinden sich 364 Covid-19-Patienten in Spitalsbehandlung. 67 von ihnen liegen auf Intensivstationen.