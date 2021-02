Covid-19: 419 aktiv positive Fälle in Vorarlberg

Seit Samstagmitternacht kamen fünf Neuinfektionen hinzu, insgesamt sind derzeit 419 Personen aktiv positiv getestet.

Bisher wurden 23.550 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet, 22.862 davon gelten als genesen, 269 positiv Getestete sind verstorben.

Momentan hat der Bezirk Feldkirch mit 139 positiven Fällen die meisten in Vorarlberg. Danach folgen Dornbirn (114), Bludenz (82) und Bregenz (74).

Situation in den Krankenhäusern

Am Samstag wurden zwei an Covid-19 erkrankte Personen in den Spitälern aufgenommen, zwei andere konnten wiederum entlassen werden. 32 Personen befinden sich somit derzeit aufgrund einer Coronavirus-Infektion im Krankenhaus, zwölf davon werden auf der Intensivstation behandelt.