Covid-19: 398 Neuinfektionen in Vorarlberg

Mit Stand Freitagnachmittag sind 2.672 Vorarlberger mit dem Coronavirus infiziert.

Seit Freitag sind in Vorarlberg 398 Neuinfektionen registriert worden, dem gegenüber stehen 266 genesene Personen. Damit sind mit Stand Samstag 16 Uhr 2.673 Personen in Vorarlberg aktiv positiv. Eine weitere Person ist an den Folgen des Coronavirus gestorben.