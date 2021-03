Covid-19: 396 aktiv Infizierte in Vorarlberg

Am Sonntagmittag verzeichnete das Land zwei Neuinfektionen, Neugenesene wurden nicht aufgeführt.

Bisher wurden 24.384 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet. Derzeit gibt es 396 aktiv Infizierte in Vorarlberg. 23.710 Personen gelten als genesen, 278 Personen sind verstorben.

Der Bezirk Feldkirch hat derzeit die meisten aktiv mit Corona Infizierte (127). Danach folgen Bregenz (110), Dornbirn (87) und Bludenz (60). Das Land verzeichnet zwölf Personen, die ihren Wohnsitz nicht in Vorarlberg haben.

Aktuell weisen alle 96 Vorarlberger Kommunen weniger als 50 Infizierte aus. In Dornbirn waren es 49 Infizierte, in Bregenz 39, in Feldkirch 31.