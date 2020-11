Covid-19: 362 Neuinfektionen am Freitag in Vorarlberg

Am Freitag wurden in Vorarlberg insgesamt 362 Corona-Neuinfektionen verzeichnet.

Nachdem am Donnerstag mit 803 Neuinfektionen noch ein Negativrekord verzeichnet wurde, lag die Zahl am Freitag bei 362. Damit sind mit Stand Mitternacht derzeit 4.601 Vorarlberger aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Am Freitag waren außerdem drei weitere Todesopfer zu beklagen. Derzeit werden 184 Personen in den Krankenhäusern behandelt, 34 davon auf der Intensivstation. 282 Normalbetten und 14 Intensivbetten sind derzeit noch verfügbar.