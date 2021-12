Corona: Neun Todesfälle seit Montag

Am Montag wurden 544 Neuinfektionen verzeichnet. Bis Dienstagnachmittag kamen 490 weitere Fälle hinzu.

Stand Dienstag, 16 Uhr: Am Montag wurden in Vorarlberg 544 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem standen 229 Genesungen gegenüber. Bis Dienstagnachmittag kamen 544 Neuinfektionen (bei 479 Genesungen) hinzu. Damit sind aktuell 10.842 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet.