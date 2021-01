Covid-19: 29 Neuinfizierte in Vorarlberg

Vorarlberg verzeichnete am Samstag 29 Neuinfektionen. Demgegenüber stehen 112 Neugenesene.

Stand Samstag, 16 Uhr: Vorarlberg verzeichnet 29 Neuinfektionen und 112 Neugenesene. Derzeit sind 1.033 Personen aktiv positiv getestet. Eine weitere Person verstarb am Samstag.

Bisher wurden 20.160 Personen in Vorarlberg positiv getestet. Genesen sind 18.906, verstorben sind 221.

Lage in den Spitälern

Am Freitag wurden zwei Corona-Erkrankte in den Spitälern aufgenommen. In Summe werden 57 COVID-19-Patienten stationär betreut. Es gibt 205 Normalbetten für Corona-Patienten, 161 davon sind noch verfügbar. Außerdem sind 200 Normalbetten im Notversorgungszentrum Dornbirn vorbereitet. Zwei Personen konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden.