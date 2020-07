CoV: Urlaubs-Rückkehrer stürmen "Test-Drive-In" in Röthis

Vor etwa vier Monaten eröffnete der "Corona-Drive-In" in Röthis. Zu Anfang wurden dort nur Personen mit Symptomen getestet. Das hat sich geändert.

Nun ist jeder zweite ein Urlaubs-Rückkehrer, der sich zur Sicherheit testen will. Das Rote Kreuz nimmt 300 Abstriche pro Tag, im Herbst sollen es doppelt so viele sein.

Bis zu 1.000 CoV-Tests pro Tag

Das Land hat in Zusammenarbeit mit der Krankenhausbetriebsgesellschaft die Kapazitäten für CoV-Tests erhöht. Laut Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) soll es bis Oktober möglich sein, in der Pathologie in Feldkirch 1.000 Tests in 24 Stunden auszuwerten. Zudem sollen Mitarbeiter in Betrieben mit Kühlräumen verstärkt getestet werden.