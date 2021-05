CoV-Fälle in Vorarlberg auf knapp über 1.900 gefallen

Das Corona-Dashboard des Landes zeigt für Sonntag 90 Genesene bis 12 Uhr Mittag an - Bei nur 29 Neuinfektionen.

Stand Sonntag 12 Uhr: Laut Dashboard des Landes wurden am Sonntagmittag in Vorarlberg seit Mitternacht 90 Genesungen registriert, bei 29 Neuinfektionen. Am Samstag gab es 87 Neuinfektionen bei 112 Genesenen.