CoV-Auflagen: Sportvereine gehen auf die Barrikaden

Erneut kritisiert der heimische Profisport die verschärften Corona-Maßnahmen scharf. Neben dem SCR Altach drückt nun auch er Dornbirner EC sein Unverständnis über die massive Beschränkung der Zuschauerzahl und die unterschiedlichen Ampelregelungen aus.

Dem Ausland zeigen, dass wir Corona im Griff haben

Die Heimspiele der "Bulldogs" würden in einer großen Halle mit ausreichender Luftumwälzung und Frischluftzufuhr stattfinden und auch der Abstand zwischen den Besuchern sei gewährleistet, so der Manager.

"Tourismus ist wichtig, aber ich denke es ist wichtiger, den Leuten aus dem Ausland zu zeigen, dass wir die CoV-Situation im Griff haben, statt den Anschein zu erwecken, wir würden uns vor dem Virus verstecken", so Kutzer. Er appelliert an die Politik, sich die Maßnahmen nochmal genauer anzusehen.