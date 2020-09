CoV-Ampel: Rheintal und Walgau werden wohl orange

Wie der Landeshauptmann Markus Wallner am Donnerstag verkündete, wird die Orange-Schaltung in Vorarlberg wohl noch ausgeweitet.

"Ich gehe davon aus, dass das Rheintal und der Walgau im Laufe des Donnerstags auf orange geschaltet werden", so Wallner am Donnerstag. Zuvor waren nur der Bezirk Dornbirn und ein kleiner Teil von Bludenz orange.

Wallner bemühe sich, mehr Klarheit in die Ampelregelung zu bringen und ist optimistisch, dass das gelingen kann. "Für jeden muss klar sein, was die Ampelschaltung in seinem Bezirk bedeutet", so der Landeshauptmann.