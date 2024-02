Countdown läuft: Noch sechs Tage Fasching!

Vom "Gumpiga Donnschtig" bis Faschingsdienstag ist das Land noch in Narrenhand.

Am heutigen "gumpigen" oder "schmutzigen" Donnerstag beginnt die eigentliche Hochfasnat. Das Wort "gumpig" kommt vom mittelhochdeutschen Wort "gumpeln" für Possenreißen. Die Bezeichnung "schmutzig" rührt daher, dass früher an diesem Tag die beliebten "Küachle" aus heißem Fett (Schmutz) herausgebacken wurden. An diesem Donnerstag vor dem Faschingssonntag ist das "Bratenstehlen" angesagt und findige Köchinnen haben nicht nur einmal einen alten Schuh anstelle des gesuchten Bratens in die Pfanne gelegt, um so die "Diebe" reinzulegen.