Countdown läuft! 50 Tage bis zur Weltgymnaestrada im Ländle

In wenigen Wochen wird die Weltgymnaestrada auf der Dornbirner Birkenwiese eröffnet.

Am kommenden Samstag sind es noch 50 Tage bis zur Eröffnung der Weltgymnaestrada 2019 in Vorarlberg

* Die Unterkunft der Teilnehmer passiert in 16 Nationendörfern mit 72 Schulen (13.629 Personen), 50 Hotels (3.008 Personen) und weiteren Unterkunftsbereichen (Camping, Buchung über Airbnb, Pensionen etc.) mit 1.508 Personen.

Besonders hinweisen möchten wir in diesem Zusammenhang auf die Kooperation mit dem Vorarlberger Familienpass: Alle auf dem Familienpass eingetragenen Personen zahlen am Mittwoch, 10. Juli 2019 für die Gruppenvorführungen sowie das Dornbirn Special einen Pauschalbetrag von € 30,- (was bei einer vierköpfigen Familie – zwei Erwachsene, zwei Kinder – einer Ermäßigung um nicht weniger als € 80,- entspricht). Zudem gibt es am Donnerstag, den 11. Juli 2019 deutliche Ermäßigungen für die nationalen Vorführungen von Italien und Portugal!