Cortina oder Salzburg warten auf die Wälder

Im letzten Heimspiel im Grunddurchgang trifft der EC Bregenzerwald auf Gröden

Das Pre-Play Off Ticket haben die Wälder vor der letzten Runde des Alps Hockey League Grunddurchgangs bereits fix in der Tasche. Somit ist nur noch offen auf wen Daniel Ban und Co. in der Best Of Three Serie treffen. Werden es die Jungbullen aus Salzburg oder das Team aus Cortina? Das entscheidet sich am Donnerstagabend beim Heimspiel gegen den HC Gröden.