Coronavirus: Zumtobel verschiebt Eröffnungsfeier

Die Zumtobel Group hat an ihrem Stammsitz in Dornbirn auf 4.000 Quadratmetern in ein neues Lichtforum investiert.

In der alten Industriehalle der Zumtobel Group in der Höchsterstrasse 8 ist binnen eines Jahres eine Lichtwelt entstanden, in der sich die Marken des Lichtkonzerns präsentieren. Das Raumkonzept des neuen Lichtforums entstand in Zusammenarbeit mit dem Innsbrucker Studio des norwegischen Architekturbüros Snøhetta.

Eröffnungsfeier im Herbst

Als Vorsichtsmaßnahme gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus hat sich das Unternehmen dazu entschieden, die ursprünglich für Anfang März angesetzte Eröffnungsfeier im Rahmen eines internationalen Kunden- und Presseevents auf Herbst 2020 zu verschieben.

Der neue Termin für die auf Herbst 2020 verschobenen Eröffnungsfeierlichkeiten für das neue Lichtforum wird demnächst kommuniziert.

Liveblog zum Coronavirus