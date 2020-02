Coronavirus: Wallner beruft Krisenstab ein

„Es besteht kein Grund zur Beunruhigung, aber wir treten vorsorglich zusammen, um für den Fall des Falles gewappnet zu sein", so Landeshauptmann Markus Wallner.

Markus Wallner beruft am Mittwoch (26. Februar) um 12 Uhr einen Krisenstab ein, um über mögliche bzw. nötige Maßnahmen im Lande zu beraten, wie es in einer Aussendung der Vorarlberger Landesregierung heißt. Grund sei das "Eintreffen des Coronavirus in Norditalien und die dortigen jüngsten Entwicklungen".