Coronavirus: Vorarlberg stockt personelle Ressourcen im Herbst auf

Das Land Vorarlberg wird zur Bewältigung der Coronavirus-Situation die personellen Ressourcen etwa beim Infektionsteam im Herbst aufstocken.

"Wir stecken mittendrin"

Aktuell sei die Lage beherrschbar, unterstrich Wallner. Es gelinge rasch, Infektionsquellen und -ketten aufzuspüren und nachzuverfolgen. Man dürfe sich aber nicht der Illusion hingeben, die Pandemie überstanden zu haben. "Wir stecken mittendrin", so der Landeshauptmann in der Medieninformation nach der ersten Sitzung der Landesregierung nach der Sommerpause. Es gehe darum, ein Umfeld zu schaffen, "in dem sich unter Wahrung aller Sicherheitsvorkehrungen ein möglichst hohes Maß an Normalität erreichen lässt", betonte er. Das gelte insbesondere auch für den Schulbereich.