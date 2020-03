Coronavirus: Seoul reicht Mordanzeige gegen Sektenführer ein

Nach dem Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 in Südkorea drohen den Anführern einer im Zentrum der Epidemie stehenden christlichen Sekte Ermittlungen wegen Mordes und anderer Vorwürfe. Die Stadt Seoul habe bei der Staatsanwaltschaft eine entsprechende Strafanzeige gegen den Sektengründer und geistigen Führer Lee Man Hee (88) und zwölf weitere führende Mitglieder der Shincheonji-Kirche Jesu gestellt, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Montag.

Sekte an Verbreitung beteiligt

Die Mehrheit der bisher über 4000 nachweislichen Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus wurde in der südöstlichen Millionen-Stadt Daegu und der umliegenden Region gemeldet, wo Shincheonji ("Neuer Himmel, neue Erde") stark vertreten ist. Die größte Anhäufung von Fällen gibt es dabei unter Sektenanhängern in Daegu. Eine 61 Jahre alte Anhängerin wurde als 31. Patientin in Südkorea erfasst, die sich mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt hat. Sie hatte im Februar trotz Krankheitssymptomen an Gottesdiensten der Sekte teilgenommen.