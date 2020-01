Coronavirus: Schutzmasken in Vorarlberg nur bedingt gefragt

Bei einem Rundruf unter Apotheken verzeichnen die meisten keinen Run auf die Masken.

Dieser Tage überschlagen sich die Meldungen zum neuartigen Coronavirus, der mittlerweile auch in Europa angekommen ist. Bisher hält sich die Nachfrage nach Atemschutzmasken allerdings in Grenzen, bestätigen Vorarlbergs Apotheken bei einem Rundruf durch VOL.AT. Dennoch sind die Bestände vor allem in zentral gelegenen Apotheken ausverkauft. Ein Grund dafür sind die meist geringen Lagerstände aufgrund der üblicherweise mangelnden Nachfrage.