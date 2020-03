Coronavirus: Reisebüros rechnen mit baldiger Zunahme der Buchungen

Der Coronavirus hat auch Auswirkungen auf die Reisebranche. Welche das sind und wieso man trotzdem getrost eine Reise buchen kann, erklärt Michael Nachbaur im VOL.AT-Gespräch.

Der Coronavirus ist mittlerweile auch in Vorarlberg angekommen und hat auch Auswirkungen auf die Reisebranche. Die aktuelle Angst vor dem Virus sei allerdings erst mit der Ausbreitung in Italien angekommen, erklärt Michael Nachbaur, Geschäftsführer von High Life Reisen und stellvertretender Fachgruppenobmann der Reisebüros.

Bis dahin habe es eine sehr gute Buchungslage gegeben. Es sei natürlich nachvollziehbar, dass die Buchungen nicht so weiterlaufen, wie vor dem Virus. Das Geschäft sei allerdings nicht zum Stillstand gekommen: Es sei "ungefähr so, wie es in einer heißen Juliwoche ist, wenn sich die Leute quasi auf die Aktivitäten draußen konzentrieren und nicht gerade an Reisen primär denken". Es gebe jeden Tag viele Buchungen, allerdings nicht soviel wie ursprünglich erwartet für Ende Februar, wenn Frühbucher-Aktionen zum Reisen animieren sollten.