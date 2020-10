Deutschland beschließt temporären Lockdown ab 2. November

Vierwöchiger Lockdown ab Montag bis Ende November - unter anderem schließen Gastronomie sowie Kultur- und Freizeitstätten. Kanzlerin Merkel sagt: "Wir müssen handeln - und zwar jetzt!"

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eben vor der Presse die bereits kolportierten Maßnahmen bestätigt. Demnach wurde gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder ein temporärer Lockdown ab dem 2. November bis Ende November beschlossen. Unter anderem schließen Gastronomie sowie Kultur- und Freizeitstätten für vier Wochen. Die harten Corona-Maßnahmen, die Bund und Länder am Mittwoch vereinbart haben, gelten nach Angaben von Bundeskanzlerin Merkel in ganz Deutschland.

Die Maßnahmen in aller Kürze:

In der Öffentlichkeit sollen sich nur noch maximal zehn Menschen aus dem eigenen und einem zweiten Hausstand gemeinsam aufhalten dürfen. Veranstaltungen werden gestrichen und Zuschauer in der Bundesliga wieder verboten.

Veranstaltungen werden ab Montag untersagt, Bars und Discos werden geschlossen - genauso wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo- und Fitnessstudios oder Kinos. Dienstleistungsbetriebe, Freizeitaktivitäten und Übernachtungsangebote im Inland werden eingeschränkt. Der Einzelhandel bleibt mit Auflagen offen, auch Schulen und Kitas sollen offen bleiben. Die mobile Heimarbeit soll ermöglicht werden. Und die Regierung will sich verstärkt um vulnerable Gruppen kümmern.

Der deutsche Profisport darf wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen im November nur ohne Zuschauer ausgetragen werden, das gilt auch für die Fußball-Bundesliga. Der Amateur- und Freizeitsportbetrieb wird zudem weitestgehend untersagt, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch beschlossen.

Kontakte um 3/4 reduzieren

Deutschland muss wegen der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine "akute nationale Gesundheitsnotlage" vermeiden. Die Entwicklung sei inzwischen an einem Punkt, bei dem man bei 75 Prozent der Infektionen nicht mehr wisse, woher sie kämen. Daher müssten die Kontakte der Menschen in Deutschland nun um 3/4 reduziert werden. Das Gesundheitssystem werde damit noch fertig. Aber wenn es bei dem Tempo des Infektionsgeschehens bleibe, komme man binnen Wochen an die Grenzen, sagte die Kanzlerin.