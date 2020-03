Coronavirus: Noch keine Infektionsfälle in Vorarlberg

In Vorarlberg sind nach wie vor keine Erkrankungen am Coronavirus aufgetreten.

Bisher konnte in 58 von 65 Verdachtsfällen Entwarnung gegeben werden, sieben Fälle sind noch in Abklärung, informierte am Montag Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Im Rahmen einer Besprechung tauschte sich am Montagvormittag die Landesregierung auch mit den Sozialpartnern aus.