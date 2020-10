Coronavirus: Nicht nur die täglichen Neuinfektionen zählen

Der Vorarlberger Public Health-Experte Armin Fidler findet es wichtig, neben den täglichen Coronavirus-Fallzahlen auch andere Faktoren im Blick zu behalten, um das aktuelle Risiko einzuschätzen.

Ebenso wichtig seien Informationen darüber, wie viele Covid-Patienten in den Spitälern und in den Intensivstationen behandelt werden und wie viele Personen am Virus versterben. Auch die Verbreitung spiele eine wichtige Rolle. Die entscheidende Frage hierbei sei, ob die Kontaktpersonen noch nachverfolgt werden können.