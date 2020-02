Coronavirus: Maskenpflicht in Krankenhäusern?

In Österreich gibt es bisher keinen bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion. Bis Mittwochvormittag sind 105 Tests nach Verdachtsfällen durchgeführt worden, alle waren bisher negativ. Dennoch gibt es in Wiener Spitälern nun eine Masken-Pflicht.

Maskenpflicht für Verdachtsfälle?

"Halt! Wenn Sie unter Fieber, Husten und/oder Heiserkeist leiden, wenden Sie sich unverzüglich an den Ambulanzschalter und legen Sie eine Maske an!", so ein entsprechender Aushang. Laut "heute.at" sollen grüne Plakate in fünf Sprachen auf den Mundschutz aufmerksam machen.