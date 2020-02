Coronavirus: Land informiert über aktuellen Stand in Vorarlberg

Der Coronavirus ist mittlerweile in Österreich angekommen. In Vorarlberg gab es bisher keinen bestätigten Verdachtsfall. Das Land informiert nun über die aktuelle Lage. VOL.AT berichtet live ab 14 Uhr.

Die beiden bestätigten Coronavirus-Fälle in Tirol haben in ganz Österreich für Unruhe gesorgt. In Vorarlberg gab es bisher noch keinen bestätigten Verdachtsfall. Landeshauptmann Markus Wallner hat am Mittwoch den Krisenstab einberufen.