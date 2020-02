Wie gefährlich ist das Coronavirus? Das sagt der Experte

Sechs Tote durch das Coronavirus in Italien sorgt auch in Österreich für Aufregung.

Italien vermeldete bis Montagabend sechs Todesfälle und mehr als 200 Infizierte. Auch in Afghanistan, Bahrain, Kuwait, Oman und dem Irak gibt es erste Infektionen.

Im ZiB-Interview am Montagnachmittag erklärte Infektiologe Dr. Günther Weiss, Leiter der Abeteilung für Innere Medizin an der MedUni Innsbruck, wie sich das Coronavirsus nun auch in Österreich verbreiten könnte. Für den Mediziner scheint besonders auffallend, dass bislang kaum Kinder infiziert worden sind.