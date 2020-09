Coronavirus: AK reduziert Parteienverkehr wieder

Angesichts steigender Infektionszahlen sieht sich auch die AK Vorarlberg gezwungen, den Parteienverkehr ab Montag, 21. September 2020, wieder zu reduzieren. Bis Jahresende werden alle Veranstaltungen abgesagt. „Die Gesundheit unserer Besucher und Mitarbeiter steht für uns einfach an oberster Stelle“, betont AK-Präsident Hubert Hämmerle.

Alle Kundinnen und Kunden werden gebeten, die Beratungsleistungen ihrer AK wieder digital und telefonisch in Anspruch zu nehmen. „Im Frühjahr 2020 haben wir bewiesen, dass das problemlos möglich ist.“ Bereits vereinbarte Termine bleiben noch aufrecht. Persönliche Beratungsgespräche sind aber bis auf weiteres nur nach telefonischer Vereinbarung möglich. In Feldkirch werden die Besucher dann in einem eigenen Wartebereich in der Eingangshalle von ihren AK-Beratern abgeholt und wieder zum Ausgang begleitet.