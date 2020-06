Coronakrise kappte Ferialjobs

Infolge der Coronavirus-Pandemie gibt es heuer kaum Ferialjobs für Schüler und Studenten. Im Vergleich zum Vorjahr dürften letztlich um bis zu 80 Prozent weniger Stellen zu Verfügung stehen.

Last Minute-Angebote im Gastro-Bereich

Noch kein Normalbetrieb

Tourismus: Viele in Kurzarbeit

Für Ferialpraktikanten besonders trist sieht es auch im Tourismus aus. Da die Ferienhotellerie und die Gastronomie heuer nur schlecht vorausplanen konnten, wurde vielen Aushilfen vorzeitig abgesagt. "Die Hotels haben viele Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Wenn sie jetzt doch Bedarf haben, stellen sie diese zuerst auf Vollzeit um", bestätigte die Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung, bestätigt Michaela Reitterer. Praktisch keine Chance sieht sie für Praktikanten in der Stadthotellerie, die ums Überleben kämpft. Kurzfristig Bedarf könnte in den nächsten Wochen allerdings noch in den Ferienregionen entstehen.