Coronakrise brachte Rewe historische Umsätze

Im Lebensmittelhandel gibt es in normalen Jahren keine großen Schwankungen. Dann kam die Coronavirus-Epidemie.

Als Krisengewinner sieht Haraszti den Rewe-Konzern aber trotzdem nicht. Schutzmaßnahmen und Prämien kosteten das Unternehmen "einen beträchtlichen zweistelligen Millionenbetrag". Bei Bipa folgte auf eine Hochphase mit Vorratseinkäufen ein drastischer Absturz mit Umsatzrückgängen im zweistelligen Bereich. "Der Drogeriehandel hat sehr stark gelitten. Die Kunden kauften ihr Deo im Supermarkt und generell war der Bedarf an Beauty-Produkten nicht sehr hoch", so Haraszti. Am Höhepunkt der Coronakrise gingen die Menschen nicht mehr in mehrere Geschäfte einkaufen, sondern besorgten alles im Supermarkt.