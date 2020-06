Coronahilfe: Vorarlberg schüttet 15 Mio. Euro für den Tourismus aus

Anträge sollen innerhalb von drei Tagen bearbeitet werden, spätestens eine Woche später sei das Geld auf dem Konto, so LH Wallner.

Das Land Vorarlberg stellt ab sofort 15 Mio. Euro für Tourismus, Gastronomie und Hotellerie als Sonderförderung bereit. Anträge sollen innerhalb von drei Tagen bearbeitet werden, spätestens eine Woche später sei das Geld auf dem Konto, versprach am Dienstag Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Auch für die Reisebusunternehmen wird eine Million Euro bereitgestellt.

Sommer-Tourismus in Gang bringen



Wallner und der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP) verwiesen auf die Bedeutung des Tourismus für das Land: Je nach Saison bietet er 15.000 Arbeitsplätze, etwa 15 Prozent trägt die Tourismus- und Freizeitwirtschaft zum Vorarlberger Bruttoregionalprodukt bei. In intensiven Gesprächen mit der Wirtschaftskammer seien die geschlossenen Grenzen und fehlende Liquidität als Kernprobleme identifiziert worden. "Wir wollen alles tun, um den Sommer-Tourismus in Gang zu bringen", so der Landeshauptmann.