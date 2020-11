Coronafälle wieder über 3000 - Drei weitere Todesfälle

Am Sonntagnachmittag hat sich mit dem Update um 16 Uhr das Bild der aktuellen Corona-Zahlen in Vorarlberg etwas gedreht. Außerdem gibt es drei weitere Todesfälle zu beklagen.

107 Menschen sind am Sonntag bis 16 Uhr in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet worden. 102 Personen wurden im selben Zeitraum für genesen erklärt.

Die Zahl der aktiv Corona-Infizierten stieg damit wieder auf 3018 Fälle (Stand Sonntag 16 Uhr). Drei weitere Menschen starben am Sonntag am oder mit dem Coronavirus, damit stieg die Zahl der Covid-19-Todesopfer auf 125.

31 Intensiv-Patienten

Am Samstag wurden 16 COVID-19-Erkrankte in den Spitälern aufgenommen. In Summe werden 152 COVID-19-Patienten stationär betreut. 311 der 432 Normalbetten, die für Behandlung von COVID-19-Patienten zur Verfügung stehen, sind noch verfügbar.