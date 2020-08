Corona-Zahlen klettern in die Höhe – 60 aktive Fälle in Vorarlberg

Weitere zehn Covid-Neuinfektionen wurden am Mittwoch in Vorarlberg verzeichnet. 60 Personen sind derzeit aktiv mit dem Virus infiziert.

Viele Reiserückkehrer betroffen

Vier Neuinfektionen sind in Lustenau zu verzeichnen, zwei davon nach einem Aufenthalt in der Steiermark und eine Person nach ihrem Urlaub in der Türkei. Die vierte Person aus Lustenau war bereits als Kontaktperson abgesondert. Zwei Personen aus Feldkirch wurden nach ihrem Urlaub in Italien positiv getestet. Eine Person aus Höchst ist Reiserückkehrende aus Wien, eine weitere Person aus Nenzing hat ihren Urlaub in Kroatien verbracht. Eine Person aus Mäder urlaubte in Spanien. Eine Neuinfektion ist bei einer Person in Hard aufgetreten.