Corona-Zahlen in Vorarlberg weiter rückläufg

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen nimmt in Vorarlberg weiter langsam, aber stetig ab.

Stand Montag 16 Uhr: Seit Sonntagmitternacht wurden in Vorarlberg 42 Neuinfektionen registriert, denen 81 Genesungen gegenüber stehen.

Damit wies das Dashboard des Landes am Montagnachmittag 709 SARS-Cov-2-Infizierte aus. Die Zahl der Corona-Todesopfer blieb unverändert, in Vorarlberg sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie 243 Personen am oder mit dem Virus verstorben.