Corona-Zahlen im Fallen

Dank über 100 Genesungen am Samstag. Eine weitere Person verstarb.

Stand Samstag, 24 Uhr: Vorarlberg verzeichnete am Samstag 52 Neuinfektionen und 113 Genesungen. Das ist ein Minus von

62 Personen gegenüber dem Vortag. Damit sind derzeit 1.054 Personen aktiv positiv in Vorarlberg getestet (nach 1.191 am 31. Dezember und 1.114 am Neujahrstag). Eine weitere Person verstarb am Samstag.