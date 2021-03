Corona-Zahlen eine Woche vor den Öffnungen sehr stabil

Alle aktuellen Zahlen aus den Vorarlberger Bezirken und Gemeinden.

Stand Montag, 12 Uhr: Die Zahl der aktiven Coronafälle in Vorarlberg ist eine Woche vor den landesweiten Öffnungen am 15. März stabil bis leicht rückläufig. Am Sonntag sank die Zahl der aktiven Coronafälle um elf Fälle, bis Montagmittag um weitere neun. 30 Neuinfektionen stehen am Montag 39 Genesungen gegenüber.