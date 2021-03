Corona: Zahl der aktiv Positiven sinkt weiter

Zahl der aktiv Positiven in Vorarlberg sinkt auf 336.

Am Sonntag standen 32 Neuinfektionen 62 Genesenen gegenüber, am Montag in der Früh verzeichnete das Dashboard des Landes 28 Genesene und bisher keine Neuinfektionen.

Bis wurden in Vorarlberg insgesamt 24.414 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Derzeit verzeichnet das Dashboard des Landes noch 336 aktiv Positive. 23.800 Personen gelten als genesen, 278 sind verstorben.

Am meisten aktiv mit Corona Infizierte hat derzeit der Bezirk Feldkirch mit 105 Personen. Dahinter folgen Bregenz (97), Dornbirn (74) und Bludenz (50). Zehn aktiv Infizierte haben ihren Wohnsitz außerhalb Vorarlbergs.

Aktuell weisen alle 96 Vorarlberger Kommunen weniger als 50 Infizierte aus. In Dornbirn waren es 45 Infizierte, in Bregenz 34, in Feldkirch 27.

Sieben-Tages-Inzidenzen

Stand Sonntag, 14 Uhr: