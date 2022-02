Corona Widerstand: Opfer von Putins Propaganda?

Gerade bei den Maßnahmenkritikern sind deutliche, prorussische Tendenzen erkennbar. Kein Wunder, Putins Medienmaschinerie befeuert auch heimische Telegram-Gruppen.

Putins Invasion ist, auch wenn es für viele überraschend kam, von langer Hand geplant. Wie stark der lange Arm des Kremls aber inzwischen auch in hiesige Parteistuben und radikale Kreise in der Bevölkerung reicht, dürften aber die wenigsten wissen. Schuld daran ist eine seit Jahren geschickt eingefädelte Medienpolitik des Machthabers. Auf diese reagierte nun EU-Kommissionspräsidentin Ursula van der Leyen, und setzte im Zuge der Sanktionen ein Verbot der beiden russischen Staatsmedien Sputnik und Russia Today in der EU durch.

Von russischer Seite fließen beträchtliche, finanzielle Mittel in den Informationskrieg, der gerade auf Social Media, insbesondere in Telegramgruppen der sogenannten Corona-Maßnahmenkritiker, fruchtbaren Boden findet. "Great Reset, die NATO-Kriegstreiber, Rothschilds, der russische Befreiungskrieg, das gebrochene Versprechen der NATO, keine Osterweiterung voranzutreiben, Entnazifizierung, Bio- und Chemiewaffen-Labore in der Ukraine" ... gerade eher im rechten Dunstkreis verortbare Medien wie Wochenblick, Report 24 News oder AUF1, allesamt aus Oberösterreich, verbreiten seit Anbeginn der Pandemie u.a. Verschwörungsmythen in den heimischen Kanälen und ernten dafür teils heftige Kritik von der Medienaufsicht.