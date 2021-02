Corona - Vorarlberger Polizei kontrollierte Ferienwohnungen

Am Donnerstag führte die Polizei eine Schwerpunktkontrolle in Ferienwohnungen durch.

In einer Schwerpunktaktion in den Tourismusgebieten Montafon, Klostertal und Arlberg hat die Polizei in Vorarlberg am Donnerstag die Einhaltung der Covid-19-Bestimmungen in Beherbergungsbetrieben und Ferienwohnungen kontrolliert.

Man habe keine Verstöße festgestellt, informierte die Polizei. Es seien keine Personen angetroffen worden, die entgegen der Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung Unterkunft bezogen hatten.

Allerdings wurden drei Personen angezeigt, die unter Umgehung der Covid-19-Einreisebeschränkungen aus dem Ausland nach Österreich eingereist waren. Bei der Schwerpunktaktion standen sowohl Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Bludenz als auch zwölf Polizisten im Einsatz.