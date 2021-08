Corona-Update Vorarlberg: 1 Intensivpatient, insgesamt 4 Personen im Krankenhaus

Seit Samstag sind in Vorarlberg 25 Neuinfektionen verzeichnet worden. Das liegt knappüber dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (rund 20). Mit Montag gibt es damit in Vorarlberg 230 aktive Fälle. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 34,8 Fälle auf 100.000 Einwohner nach 32,6 am Vortag.

Im Krankenhaus liegen derzeit vier Personen, das ist so viel wie am Vortag gemeldet waren. Ein Erkrankter wird aktuell intensiv betreut. Die Zahl der wegen Corona belegten Betten auf der Intensivstation veränderte sich seit gestern nicht und ist innerhalb einer Woche um 1 Patienten angestiegen.

Seit Samstag gab es keine weiteren Todesfälle. In den vergangenen sieben Tagen wurden null Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 308 Tote in Vorarlberg gefordert.

Genesen sind seit Pandemie-Beginn 30 631 Personen, innerhalb von 24 Stunden gelten 28 als wieder gesund.

Der Bezirk mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist Feldkirch mit einem Wert von 49,5. Dahinter liegen Bregenz, Dornbirn und Bludenz mit 42,1, 24,3 bzw. 18,6 (Zahlen vom Samstag). In Vorarlberg wurden Stand Sonntag 21 838 Covid-Tests durchgeführt (21 586 Antigen- und 252 PCR-Testungen). Alles in allem steht man im Ländle nun bei 4 919 586 durchgeführten Corona-Tests.

312 Impfungen sind am Samstag durchgeführt worden. Insgesamt haben 230 691 bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 57,8 Prozent der Bevölkerung. Diese Zahlen stammen aus dem E-Impfpass. 221 056 und somit 55,4 Prozent der Vorarlberger sind vollimmunisiert.

