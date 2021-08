Corona-Update Sulz: Derzeit sechs aktive Fälle

In Sulz ist die Corona-Lage ruhig, es sind keine Neuinfektionen aufgetreten. In der letzten Woche wurden insgesamt vier Infektionen gezählt. Die Gemeinde hat seit Beginn der Pandemie 219 Erkrankungen erlebt.

Derzeit gibt es in Sulz sechs aktive Fälle, um einen weniger als am Vortag. Niemand ist an Covid verstorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch einen Totengefordert.