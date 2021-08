Corona-Update Hörbranz: Eine neue Covid-Infektion

In Hörbranz ist seit gestern eine Neuinfektion registriert worden (Stand der Daten: 12 Uhr). In der letzten Woche wurde insgesamt eine Infektion gezählt. Seit die Covid-19-Pandemie anhält, haben sich 484 Menschen angesteckt.

Momentan gibt es in Hörbranz zwei aktive Fälle, um einen mehr als am Vortag. Niemand ist seit dem Vortag an Covid verstorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch sechs Tote gefordert.