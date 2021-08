Corona-Update Höchst: Binnen einer Woche eine neue Infektion

Keine Covid-Neuinfektionen sind in Höchst aufgetreten. In sieben Tagen ist eine Infektion dazugekommen. Seit die Covid-19-Pandemie anhält, haben sich 753 Menschen angesteckt.

Momentan gibt es in Höchst sechs aktive Fälle, um zwei weniger als am Vortag. Niemand ist an Covid verstorben. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch sieben Tote gefordert.