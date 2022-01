600 Neuinfektionen bis Montagnachmittag

Am Sonntag wurden 747 Neuinfektionen gemeldet. 6.888 Personen sind in Vorarlberg aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Stand Montag, 16 Uhr: Am Sonntag wurden in Vorarlberg 747 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem standen 388 Genesungen gegenüber. Bis Montagnachmittag kamen weitere 600 Neuinfektionen hinzu (bei 255 Genesungen) Damit sind aktuell 6.888 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet. Dies ist der höchste Stand seit Mitte Dezember.