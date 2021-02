Corona-Teststraße in Hörbranz erfolgreich gestartet

Erster Testabend in Hörbranz mit regem Zulauf

Seit Montag, den 8. Februar 2021 gibt es erste behutsame Öffnungsschritte in einzelnen Lebensbereichen. Die Vorlage eines negativen Corona-Testergebnisses ist seither beispielsweise für Pendler, diverse Berufsgruppen oder für den Eintritt bei körpernahen Dienstleistern (z. B. Friseur) verpflichtend. Im Leiblachtal bestand bislang leider kein Testangebot. Der Wunsch nach einem Testzentrum vor Ort war vorhanden. Am ersten Februarwochenende wurde von Bürgermeister Andreas Kresser im Internet ein Aufruf gestartet, in dem freiwillige Helferinnen und Helfer für eine eventuelle Teststraße in Hörbranz gesucht wurden. Dabei wurde Andreas Kresser schon am Samstag und Sonntag von der Solidarität und Hilfsbereitschaft überwältigt.

Über 50 (!) Personen haben sich auf diesen Aufruf noch am Wochenende spontan gemeldet und sind bereit in der Teststraße freiwillig mitzuhelfen und ihre Hilfe und Freizeit kostenlos dem Allgemeinwohl zur Verfügung zu stellen. 25 davon verfügen über die Qualifikation für die Abnahme der Abstriche (Mediziner, Ärzte, Krankenpflegepersonal, ArztassistentInnen, SanitäterInnen, Hebammen usw.). 35 weitere Helfer sind bereit den reibungslosen Ablauf zu unterstützen.

Hörbranz zeigt damit: Wir halten zusammen!

Bereits am Montagmorgen war klar, dass so die personellen Voraussetzungen für ein örtliches Testzentrum für die nächsten Wochen geschaffen waren.

Nach einer gründlichen Einschulung durch Gemeindearzt Arno Trplan und einem gegenseitigen Probelauf stehen somit genügend qualifizierte und geübte Abstreicherinnen und Abstreicher für den Betrieb im Leiblachtalsaal zur Verfügung. Nur dank dieser Solidarität von Freiwilligen ist es überhaupt möglich, ein kostenloses Testzentrum in Hörbranz, exklusiv für die Leiblachtaler Bevölkerung, anzubieten. Der Leiblachtalsaal wurde durch Saalwart und Bauhof wieder für die Testungen passend adaptiert. Bauhofleiter Hubert Schreilechner ist an allen Abend unentgeltlich im Saal und unterstützt den technischen Ablauf. Auch Gemeindemitarbeiter und einige Gemeindevertreter stellen ihre Freizeit der Testaktion bei. Vizebürgermeister Stefan Fischnaller aus dem Helferteam dazu: Gemeinsam machen wir das!

Wie läuft die Testung in Hörbranz ab?

Ab Donnerstag, den 11. Februar wird der Leiblachtalsaal wieder zum regionalen Testcenter für alle Leiblachtaler. Je nach Bedarfslage sind bis zu 4 Stationen, jeweils am Dienstag, Donnerstag und Sonntag in der Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr besetzt. Die Registrierung erfolgt zentral über das Portal des Landes Vorarlberg. Die Anmeldung zu den verfügbaren Zeiten im Testcenter Hörbranz (oder an anderen verfügbaren Standorten in der Nähe) kann jederzeit online auf der Seite

abgerufen und erledigt werden. Zudem ist es möglich, sich telefonisch bei der Hotline 0810 810 600 anzumelden.

Die Testtermine am Donnerstag den 11.02.2021 und Sonntag den 14.02.2021 im Leiblachtalsaal waren in kürzester Zeit ausgebucht, was zeigt wie groß die Nachfrage zur Testung in der Leiblachtaler Bevölkerung ist. Gleich am ersten Donnerstagabend passierten rund 240 Personen die neue Teststraße.

Bürgermeister Andreas Kresser der selbst bei der Anmeldung mitarbeitet: Mein großer Dank gilt allen freiwilligen die diese Aktion in der kurzen Zeit möglich gemacht haben. Wir setzen mit diesem Vorzeigeprojekt gemeinsam ein positives Zeichen, was mit freiwilligem Engagement und persönlichen Einsatz für die Gemeinschaft möglich ist. Gemeindearzt Arno Trplan gebührt besonderer Dank für seinen Einsatz und Mithilfe für unser Dorf während der ganzen Coronapandemie. Danke aber auch die Mitarbeitenden der Marktgemeinde, die seit Monaten die Erfordernisse und Umstellungen rund um Corona mit aller Kraft umsetzen. Sehr oft gibt es hier spontan neue Anweisungen und Aufgaben zu bewältigen.