Corona statt Pamplona: Die Stiere rennen heuer nicht

Dass die berühmte Stierhatz von Pamplona heuer wegen Corona ausfällt, freut die Tierschützer. Stierkämpfe dürfen nach vier Monaten Zwangspause nun trotzdem wieder stattfinden.

Anfang Juli ist in Pamplona für gewöhnlich Feiern angesagt, denn in diesen Tagen beginnt in der nordspanischen Stadt das "Sanfermines"-Fest mit dem berühmten Stiertreiben. Das Volksfest, das der Stierkampf-Fan Ernest Hemingway in seinem Roman "Fiesta" (1926) berühmt gemacht hatte, sollte eigentlich vom 6. bis 14. Juli stattfinden, wurde aber bereits im April corona-bedingt abgesagt.