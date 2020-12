Corona: So sieht der Impfplan für Vorarlberg aus

Das bundesweite Impfkonzept liegt in wesentlichen Zügen vor. Darauf aufbauend, erarbeitet Vorarlberg ein landesweites Konzept.

Die Impfungen sollen in drei Phasen ausgerollt werden:

Vorarlberger Impfkonzept

Online-Anmeldung in Vorbereitung

Geimpft werden soll in den beiden ersten Phasen mit mobilen Teams und Impfzentren. Ab Phase drei soll die Impfung zusätzlich in den niedergelassenen Ordinationen erfolgen. Die Bedarfserhebung für die Phase 1 ist im Gange. Eine Online-Anmeldung – wie bei der Flächenestung am vergangenen Wochenende - ist in Vorbereitung. .